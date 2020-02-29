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Украинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам.
Такое заявление еще в декабре сделал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания правительства, передает УНН.
— Загранпаспорт для выезда из Украины в РФ. С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ, - отметил Алексей Гончарук.
Глава правительства отметил, что уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.
— При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - добавил Алексей Гончарук.
Напомним, что оценивая ситуацию на Донбассе, 10% опрошенных украинцев выразили уверенность, что на востоке Украины продолжается война между Россией и США, еще 44% считают это войной между Россией и Украиной.
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Украинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам.
Такое заявление еще в декабре сделал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания правительства, передает УНН.
— Загранпаспорт для выезда из Украины в РФ. С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ, - отметил Алексей Гончарук.
Глава правительства отметил, что уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.
— При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - добавил Алексей Гончарук.
Напомним, что оценивая ситуацию на Донбассе, 10% опрошенных украинцев выразили уверенность, что на востоке Украины продолжается война между Россией и США, еще 44% считают это войной между Россией и Украиной.