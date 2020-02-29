По предварительной информации, в четверг утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой.

Об этом сообщил журналист Александр Махов, передаёт УНН.

По его словам, в медцентр Нацгвардии прибыли эпидемиологи повторно брать материалы для анализа на коронавирус.

— Результаты должны сообщить в среду, - написал Александр Махов и добавил, что предварительно - в четверг утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой.

Напомним, что Медицинский центр в Новых Санжарах, куда привезли в обсервацию на 14 дней эвакуированных граждан Украины, обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.