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По предварительной информации, в четверг утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой.
Об этом сообщил журналист Александр Махов, передаёт УНН.
По его словам, в медцентр Нацгвардии прибыли эпидемиологи повторно брать материалы для анализа на коронавирус.
— Результаты должны сообщить в среду, - написал Александр Махов и добавил, что предварительно - в четверг утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой.
Напомним, что Медицинский центр в Новых Санжарах, куда привезли в обсервацию на 14 дней эвакуированных граждан Украины, обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.
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По предварительной информации, в четверг утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой.
Об этом сообщил журналист Александр Махов, передаёт УНН.
По его словам, в медцентр Нацгвардии прибыли эпидемиологи повторно брать материалы для анализа на коронавирус.
— Результаты должны сообщить в среду, - написал Александр Махов и добавил, что предварительно - в четверг утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой.
Напомним, что Медицинский центр в Новых Санжарах, куда привезли в обсервацию на 14 дней эвакуированных граждан Украины, обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.