В Николаеве наградили победителей ежегодной городской программы «Человек года». Мероприятие проводится на протяжении 21 года. Награду получила депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

По результатам экспертного опроса, который проводит оргкомитет программы, в 11 номинациях выбраны горожанин, которые своими делами меняют Николаев, искренне болеют за его развитие и заботятся об интересах общества. Обладатель звания «Человек года» определяется отдельно - за весомый вклад в жизнь города в целом.

Церемония награждения победителей программы «Человек года» 2019 продолжалась больше 2 часов. Награды за преданность своему делу и городу Николаеву получили:

Номинация «Культура»: «Горожанином года» признан Сергей Мицик, директор Николаевского колледжа культуры и искусств.

Номинация «Искусство»: «Горожанином года» признана Юлия Захарова, директор Дворца культуры «Молодежный».

Номинация «Туризм»: «Горожанином года» признана Татьяна Чичкалюк, председатель правления ОО «Ассоциация лидеров туристического бизнеса в Николаевской области».

Номинация «Наука и высшая школа»: «Горожанином года» признан Евгений Трушляков, ректор НУК имени адмирала Макарова.

Номинация «Средняя школа»: «Горожанином года» признана Татьяна Цуркина, учитель физики Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.

Номинация «Физкультура и спорт»: «Горожанином года» признан Сергей Гуменюк, директор комплексной детско-юношеской спортивной школы ФСО «Украина».

Номинация «Промышленность и транспорт»: «Горожанином года» признан Дмитрий Иванов, генеральный директор ООО «Артель ЛТД».

Номинация «Предпринимательство»: «Горожанином года» признана Елена Бут, директор ООО «Лакомка».

Номинация «Здравоохранение»: «Горожанином года» признана Елена Курляк, врач-невропатолог высшей категории «Городской больницы № 4».

Номинация «Средства массовой информации»: «Горожанином года» признана Елена Ивашко, собственный корреспондент газеты «Правительственный курьер» в Николаевской области.

Номинация «Благотворительность и социальное партнерство»: по результатам второго тура набрали одинаковое количество голосов и стали «Горожанами года» Николай Капацина, предприниматель, основатель и создатель открытого общественного пространства «8 причал»; Борис Козырь - бизнесмен, меценат, основатель областного благотворительного фонда «Планета Добра»; Владислав Чайка - предприниматель, руководитель Николаевской городской общественной организации «Общественное объединение «Николаев - единая семья».

Для вручения главной награды в номинации «Человек года» на сцену пригласили мэра Александра Сенкевича.

— Все, кто сегодня выходил для награждения, светлые и искренние люди. Они хорошо характеризуют Николаев - город инициативных и любящих людей, которые преданы своему делу. Программа «Человек года» объединяет нас всех, и побежденных сегодня не было. Главную награду в этом году получил человек, который может быть представлен сразу в нескольких номинациях: и благотворительность, и предпринимательство, и промышленность. Это женщина, которая пытается ежедневно учиться новому, развиваться и улучшать не только свой бизнес, но и свой город. «Человеком года» признана Надежда Иванова, - заявил Александр Сенкевич.

Надежда Иванова - директор фирмы «Золотой колос», аграрий, меценат и депутат областного совета.

— Спасибо всем за поддержку: коллективу «Золотого колоса», моей большой и дружной семье, лучшим маме и папе. Чувствую, что у меня еще все впереди, и много еще могу сделать. Не понимаю, когда Николаевщину делят на город и область. Считаю, что мы должны быть едиными в помыслах, программах и во всем, что делается хорошего, - рассказала Надежда Иванова.

Учитывая мнения экспертов и общественности, в этом году оргкомитетом принято решение о вручении специальных отличий, которые получили: Анна Норд, директор Научного опытно-практического центру по вопросам инклюзии и реабилитации ЧНУ имени Петра Могилы и Дмитрию Фалько за реализацию инвестиционных программ и социальных проектов в агропромышленном комплексе Николаевской области.