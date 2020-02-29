В Москве состоялась акция, посвященная пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова. Ее участники прошли маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

Об этом сообщает Медуза.

По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие около 22 тысяч человек. О задержаниях не сообщалось.

В голове колонны был растянут баннер «Заказчик убийства должен сидеть».

Акции памяти Бориса Немцова ранее состоялись во многих других городах России, включая Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Воронеж. В Санкт-Петербурге на шествие собрались около 2,5 тысячи человек.

Напомним, что в Праге появилась площадь Бориса Немцова — на ней находится посольство РФ.