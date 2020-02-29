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Украинские рыбаки, которых ранее задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
— Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли БУ ПС ФСБ РФ доставят в район общеопределнной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, которые были задержаны ими 14 февраля этого года, – говорится в сообщении.
Через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство, на борту которого находились 4 человека.
Отмечается, что по результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, пограничники установили, что это то самое плавсредство и те четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море. Сейчас устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.
Кроме того, за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.
Напомним, что в аннексированном Россией Крыму из-под стражи вышли незаконно задержанные 15 февраля в Азовском море украинские рыбаки.
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Украинские рыбаки, которых ранее задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
— Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли БУ ПС ФСБ РФ доставят в район общеопределнной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, которые были задержаны ими 14 февраля этого года, – говорится в сообщении.
Через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство, на борту которого находились 4 человека.
Отмечается, что по результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, пограничники установили, что это то самое плавсредство и те четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море. Сейчас устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.
Кроме того, за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.
Напомним, что в аннексированном Россией Крыму из-под стражи вышли незаконно задержанные 15 февраля в Азовском море украинские рыбаки.