Вчера, 28 февраля, Администрация Ингульского района провела принудительный демонтаж 20 временных сооружений по улице Космонавтов на углу проспекта Богоявленского, на рынке «Южный».

Об этом сообщается на сайте Ингульского района Николаевского горсовета.

Кроме того, 11 объектов торговли демонтировали самостоятельно субъектами хозяйствования. Работа по демонтажу незаконно установленных временных сооружений будет продолжаться.

Всего демонтировали более 20 сооружений.

— В этом вопросе у нас будет комплексный подход. Мы не будем убирать по будке, а зачистим этот рынок полностью. Работа продолжается, следите за результатами, - рассказал Юрий Гранатуров.

Напомним, что предприниматели и реализаторы рынка «Украина», торгующие цветами по проспекту Центральному в районе улицы 6-й Слободской повторно обратились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой выполнить не демонтировать их торговые точки.