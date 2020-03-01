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В Люксембурге с 29 февраля проезд в общественном транспорте, в частности на железной дороге (за исключением первого класса), автобусах (кроме отдельных ночных рейсов) и трамваях, стал бесплатным.
Об этом сообщает Громадське.
В министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, объяснили, что подобные мероприятия ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.
По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тыс. человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.
Изменения, которые власти назвали «важной социальной мерой», коснутся почти 40 процентов домохозяйств. Обеспечение полностью бесплатного проезда требует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов.
Население страны составляет 607 тысяч человек.
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В Люксембурге с 29 февраля проезд в общественном транспорте, в частности на железной дороге (за исключением первого класса), автобусах (кроме отдельных ночных рейсов) и трамваях, стал бесплатным.
Об этом сообщает Громадське.
В министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, объяснили, что подобные мероприятия ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.
По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тыс. человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.
Изменения, которые власти назвали «важной социальной мерой», коснутся почти 40 процентов домохозяйств. Обеспечение полностью бесплатного проезда требует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов.
Население страны составляет 607 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что внедрение электронного билета обошлось Киеву примерно в 504 миллионов гривен.