В субботу, 29 февраля, в России проходят памятные акции в честь пятой годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом сообщает Настоящее время.

На крупнейшем Марше Немцова в Москве присутствовали свыше 22 тысяч человек, в Петербурге – не менее двух тысяч. Также сотни людей вышли на Урале, в Сибири и городах центральной части России. Всего по стране на памятных мероприятиях задержали около десятка человек.

Напомним, что в Москве и ряде других российских городов прошли акции к годовщине смерти оппозиционного политика Бориса Немцова, которого застрелили пять лет назад на мосту близ Кремля.