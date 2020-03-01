Сегодня появилась новость, что Папа Римский слег с высокой температурой. Но некоторые СМИ интерпретировали это как то, что он болен коронавирусом.

Эта информация оказалась фейком, который выявила экс-сотрудница ЦРУ Синди Отис, передаёт Страна.

Результатами своего факт-чека Синди поделилась в Twitter.

В субботу, 29 февраля, некоторые зарубежные новостные ресурсы распространили новость о том, что Папа Римский Франциск I болен коронавирусом. В свою очередь блогер и бывшая сотрудница американской разведки Синди Отис провела собственное мини-расследование в ходе которого ей удалось опровергнуть эту информацию.

Так, бывшая разведчица заметила, что домен сайта MCM News, на котором новость о коронавирусе у понтифика появилась впервые, был зарегистрирован в Китае в 2016 году, а регистрационные данные были изменены лишь три дня назад.

На данный момент «статья» имеет более 6000 репостов в Facebook, а также была размещена на форуме 4chan. Что касается самого материала, то очевидно, что он написан достаточно небрежно, с явным применением Google Translate. Также, при нажатии на ссылки в верхней части веб-сайта на присоединенные к сайту страницы в социальных сетях, происходит лишь обновление стартовой страницы «новостного ресурса».

Еще одним поводом для сомнения в достоверности новости является то, что на странице "О нас", на которой должны содержаться данные об авторах новостных статей, написано лишь «mcmpublisher». Внимание Отис также привлек факт того, что ни одно уважаемое новостное издание не публиковало новости о заболевании понтифика коронавирусом.

Вместо этого, ретвитить ссылку на новость стали случайные аккаунты в Твиттере, большинство из которых были без фотографий и с твитами в основном на китайском. Одна учетная запись, созданная в 2015 году, за все время опубликовала только 32 твита.

И, наконец, последним подозрительным фактором является то, что новость на сайте помещена в категорию «Шоу-бизнес».

В свою очередь Синди предупредила доверчивых пользователей соцсетей, что псевдоресурсы часто публикуют фейки для извлечения прибыли от рекламы и призвала людей быть более бдительными касательно информации, которую они распространяют.

Напомним, что в иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы, куда должны были доставить больных коронавирусом.