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С 1 марта украинцы смогут путешествовать в Россию только по заграничным паспортам. Ранее в РФ можно было попасть по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.
Об этом напомнили в Государственной пограничной службе.
В то же время украинцы, которые ранее выехали в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим же документам.
В службе считают, что изменения повлияют на скорость прохождения границы и помогут предотвратить использование фальшивых внутренних паспортов и свидетельств о рождении.
— Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку, - сказано в сообщении.
Также в службе отметили, что не стоит рассматривать их сообщение как рекомендацию посетить РФ.
— Паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много, - добавили в пресс-службе.
Напомним, что Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует расширить перечень стран с безвизовым режимом для украинцев.
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С 1 марта украинцы смогут путешествовать в Россию только по заграничным паспортам. Ранее в РФ можно было попасть по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.
Об этом напомнили в Государственной пограничной службе.
В то же время украинцы, которые ранее выехали в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим же документам.
В службе считают, что изменения повлияют на скорость прохождения границы и помогут предотвратить использование фальшивых внутренних паспортов и свидетельств о рождении.
— Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку, - сказано в сообщении.
Также в службе отметили, что не стоит рассматривать их сообщение как рекомендацию посетить РФ.
— Паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много, - добавили в пресс-службе.
Напомним, что Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует расширить перечень стран с безвизовым режимом для украинцев.