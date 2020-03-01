В течение минувших суток, 29 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. От вражеского огня ранения получили двое бойцов, один получил боевую травму.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрелов работа КПВВ "Марьинка" временно ограничена.

— Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение, – сообщили в штабе.

Также было зафиксировано работу снайперов. Боевики вели огонь у Невельского, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Марьинки, Песков, Васильевки, Травневого и других населенных пунктов.

Напомним, что 27 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз обстреливали позиции ВСУ, один военный погиб, один получил ранение.