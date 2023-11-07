Енергетичну інфраструктуру Миколаївської області планують модернізувати відповідно до стандартів Євросоюзу.

Це потрібно для того, щоб вже зараз область отримувала від європейських країн допомогу — енергетичне обладнання, розповів в інтервʼю «НикВести» виконуючий обовʼязки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків.

Він також повідомив, що йдеться про перехід роботи підприємства на європейський клас напруги 20/04.

— Що це значить? Що ми використовуємо різні типи обладнання. Тобто український трансформатор не такий же як і європейський. Типові для нас трансформатори допомагали замінювати Литва, Естонія, Латвія, частково Болгарія. Одним з рішень перейти на інший клас напруги була можливість отримати допомогу від інших європейських країн. Насправді ми вже отримали 200 трансформаторів від Європейського Союзу, багато з яких бувші у вжитку. Але це було б неможливо, якби ми не планували перехід на клас напруги, який використовується у Європі. Він допомагає зменшити технологічні втрати електроенергії. Крім того, ми не витрачаємо коштів ані наших споживачів, ані своїх — з відновленням нам допомагають європейські країни. Ми дуже активно спілкуємося з різними країнами та шукаємо допомогу на конкретні обʼєкти, — пояснив Вадим Данилків.

Наразі вже розроблений проєкт відновлення та розвитку електромереж Миколаївської області, додав він: «Проєкт був профінансований литовським урядом на 240 тисяч євро. Це тільки проєктні роботи. Ми хочемо створювати робочі проєкти, з якими ми безпосередньо зможемо звертатися до донорів з проханням відновити мережі».

— Нам насправді допомогли з європейського фонду підтримки енергетики. Найближчим часом до нас приїдуть великі трансформатори, які виготовлялися більше 6-8 місяців. Це проєкт переходу мереж, які знищені біля Миколаєва, на інший клас напруги — аналогічний тому, який є у більшості країн Європи. Тобто європейський клас напруги — 20/04, — додав Вадим Данилків.

Нагадаємо, в Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Чутки в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла — неправдиві.

Водночас підприємство «Миколаївобленерго» оновило графіки можливих відключень світла в області цієї зими та додало по три підчерги до кожної з трьох основних черг.

Також виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.

Відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень.