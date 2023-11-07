У тимчасово захопленому Стрілковому на Херсонщині російські загарбники запланували «місячник» здачі українських паспортів для російської пропаганди.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Укрінформ.

— У Стрілковому Херсонської області. Російські окупанти запланували проведення так званого місячника здачі українських паспортів, — сказав Андрій Ковальов.

За його даними, тих українських громадян, хто здаватиме українські паспорти, окупанти хочуть знімати на відеокамери, щоб потім показувати у своїх пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.

Речник Генштабу також повідомив, що у районі населеного пункту Раденськ Херсонської області у підрозділах російських окупантів почастішали випадки відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів на ведення наступальних дій і дизертирства через значні втрати у живій силі.

Раніше повідомлялося, що росіяни провалили мобілізацію в Криму і тепер Москва планує провести чистки у «військкоматах» через можливий саботаж.