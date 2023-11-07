У тимчасово захопленому Стрілковому на Херсонщині російські загарбники запланували «місячник» здачі українських паспортів для російської пропаганди.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Укрінформ.
— У Стрілковому Херсонської області. Російські окупанти запланували проведення так званого місячника здачі українських паспортів, — сказав Андрій Ковальов.
За його даними, тих українських громадян, хто здаватиме українські паспорти, окупанти хочуть знімати на відеокамери, щоб потім показувати у своїх пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.
Речник Генштабу також повідомив, що у районі населеного пункту Раденськ Херсонської області у підрозділах російських окупантів почастішали випадки відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів на ведення наступальних дій і дизертирства через значні втрати у живій силі.
Раніше повідомлялося, що росіяни провалили мобілізацію в Криму і тепер Москва планує провести чистки у «військкоматах» через можливий саботаж.
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У тимчасово захопленому Стрілковому на Херсонщині російські загарбники запланували «місячник» здачі українських паспортів для російської пропаганди.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Укрінформ.
— У Стрілковому Херсонської області. Російські окупанти запланували проведення так званого місячника здачі українських паспортів, — сказав Андрій Ковальов.
За його даними, тих українських громадян, хто здаватиме українські паспорти, окупанти хочуть знімати на відеокамери, щоб потім показувати у своїх пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.
Речник Генштабу також повідомив, що у районі населеного пункту Раденськ Херсонської області у підрозділах російських окупантів почастішали випадки відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів на ведення наступальних дій і дизертирства через значні втрати у живій силі.
Раніше повідомлялося, що росіяни провалили мобілізацію в Криму і тепер Москва планує провести чистки у «військкоматах» через можливий саботаж.