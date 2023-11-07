Дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази вже отримав 101 громадянин України.
Про це у повідомив посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі, наданому Укрінформу українським посольством.
— Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази — 101 особа, і 367, котрих ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови, — сказав посол.
Він зазначив, що операція має розпочатися вже сьогодні. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.
— Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо вивозити всіх, — додав Євген Корнійчук.
Раніше повідомлялося, що на евакуацію із Сектора Гази очікують понад 330 українців.
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Дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази вже отримав 101 громадянин України.
Про це у повідомив посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі, наданому Укрінформу українським посольством.
— Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази — 101 особа, і 367, котрих ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови, — сказав посол.
Він зазначив, що операція має розпочатися вже сьогодні. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.
— Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо вивозити всіх, — додав Євген Корнійчук.
Раніше повідомлялося, що на евакуацію із Сектора Гази очікують понад 330 українців.