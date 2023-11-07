З метою виконання заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та сталого функціонування закладів освіти 1,7 мільйонів гривень спрямовано на підвищення кваліфікації педагогічних працівників Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Ще 12,2 мільйонів гривень розподілено між територіальними громадами області для закупівлі засобів навчання, обладнання, меблів, навчальної та навчально-методичної літератури для закладів загальної середньої освіти комунальної власності та пілотних класів.

«Рухаємось у напрямку створення необхідних умов для впровадження нових сучасних освітніх програм та створення освітнього простору для наших здобувачів освіти», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що у середу, 1 листопада, у Києві під головуванням першої леді Олени Зеленської та Заступника Керівника Офісу Президента України Олексія Кулеби відбулась партнерська зустріч «Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи».