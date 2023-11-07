Служба безпеки України перевіряє два храми УПЦ Московського патріархату на Закарпатті, у яких пропагували «русскій мір».

Про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

За його словами, педставники Служби завітали у село з символічною назвою Руські Геївці у Свято-Михайлівський храм, та у село Червоне в храм Різдва Божої матері.

«Перевіряється інформація про те, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу. Також перевіряється законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується так званої Української православної церкви Московського патріархату.