Росіяни використовують спорт як шлях до «легалізації» окупації й намагаються інтегрувати спортивні школи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) у загальну російську систему.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Росіяни відправляють у захоплені регіони тренерів з РФ. Задум полягає в тому, щоб спортсмени з тимчасово окупованих територій брали участь у міжнародних змаганнях і це «легалізовувало анексію», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ворог вивозить дітей з ТОТ на різноманітні спортивні заходи у самій РФ і пропонує переїзд найбільш обдарованим дітям, аби ті залишили регіон з батьками.

Нагадаємо, що на тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки Росії нібито для безоплатної допомоги.