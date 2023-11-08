Росіяни використовують спорт як шлях до «легалізації» окупації й намагаються інтегрувати спортивні школи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) у загальну російську систему.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
«Росіяни відправляють у захоплені регіони тренерів з РФ. Задум полягає в тому, щоб спортсмени з тимчасово окупованих територій брали участь у міжнародних змаганнях і це «легалізовувало анексію», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що ворог вивозить дітей з ТОТ на різноманітні спортивні заходи у самій РФ і пропонує переїзд найбільш обдарованим дітям, аби ті залишили регіон з батьками.
Нагадаємо, що на тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки Росії нібито для безоплатної допомоги.
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Росіяни використовують спорт як шлях до «легалізації» окупації й намагаються інтегрувати спортивні школи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) у загальну російську систему.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
«Росіяни відправляють у захоплені регіони тренерів з РФ. Задум полягає в тому, щоб спортсмени з тимчасово окупованих територій брали участь у міжнародних змаганнях і це «легалізовувало анексію», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що ворог вивозить дітей з ТОТ на різноманітні спортивні заходи у самій РФ і пропонує переїзд найбільш обдарованим дітям, аби ті залишили регіон з батьками.
Нагадаємо, що на тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки Росії нібито для безоплатної допомоги.