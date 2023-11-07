Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки. Як відомо, за прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.

«Російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету й є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог», — зауважили в центрі спротиву.

Раніше повідомлялось, що росіяни використовують спорт як шлях до «легалізації» окупації й намагаються інтегрувати спортивні школи на тимчасово окупованих територіях у загальну російську систему.