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В Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект «Хочу жить».

«Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.

Також повідомляється, що як і у випадку з табором «Захід-1», умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

«Зміст військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в’язницях та виправних колоніях разом з ув’язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого», — зазначили у пресслужбі проекта.

Новий табір під назвою «Захід-2» буде розташований у Вінницькій області на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)».

Інформація про це внесена до єдиного реєстру 20 жовтня 2023 року.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів № 1005 від 3 листопада.

Крім того, уряд виділив Міністерству юстиції 3,1 мільйона гривень на перепрофілювання виправної колонії у табір для військовополонених росіян.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім’ям.