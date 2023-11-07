Жителі села Афанасіївка в Миколаївській області через 5 місяців після підриву Каховської ГЕС показали стан свого будинку.

Журналісти «НикВести» побували в населеному пункті та поспілкувались з сім'єю, будинок яких був зруйнований потужністю води.

Чоловік Олександр згадує, село за кілька днів через наплив води перетворилось на острів. За лічені години почало затоплювати дім, який вони разом з дружиною тільки почали відновлювати після деокупації.

— Ми в окупації не сиділи. Але одразу після звільнення повернулись і почали частково ремонт робити. Обіцяв сину, що зроблю для нього тренажерний зал, а вода дім зруйнувала, — розповідає чоловік.

Наразі в будинку жити неможливо, хоча родина має плани відбудувати його і повернутись додому.

Дружина Олександра, показуючи дім зсередини, розповідає, що вода в будинку стояла тиждень. На вцілілих стінах лишився слід того рівня, якого вона досягла.

— Бачите, де річка зараз? А була вона в нас, тут. Там (показує на кімнату, — прим.) чоловік плавав, по шию ходив. Хвилі так нам вибили будинок, зруйнували стіну. Вода стояла тиждень, навіть сліди видно на стінах, — каже жінка.

В якості відшкодування сім'ї обіцяють близько 1 мільйона гривень, проте коли родина зможе їх отримати, невідомо.

— Кожна людина, напевне, буде ненавидіти цю війну, росіян, які прийшли і зруйнували наші життя, родини. Зараз ні в кого немає завтрашнього дня. Але сподіваємось, що нам виплатять за будинок, як і сказали. Може, й відбудуємо колись. На відшкодування обіцяють трохи більше 1 мільйона гривень, щось таке нарахували нам. Коли ці кошти будуть, поки невідомо, — додає вона.

Як відомо, станом на листопад жителям Снігурівської громади вже нараховано більше 20 мільйонів гривень за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення. Проте, як заявив голова МВА Іван Кухта, ці кошти ще не зараховані місцевим.

Нагадаємо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.