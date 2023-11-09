Жовтень 2023 року став п’ятим місяцем поспіль із рекордно високими глобальними температурами.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація, посилаючись на дані Служби зміни клімату Європейського Союзу «Коперник».

«Місячний глобальний температурний рекорд був знову побитий у жовтні, продовжуючи тривалу смугу надзвичайних температур поверхні суші, океану та низького рівня морського льоду» — йдеться у повідомленні.

Це означає, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. ВМО зазначила, що підтвердить це у своєму попередньому звіті про стан глобального клімату-2023, який буде опубліковано 30 листопада в день відкриття конференції ООН зі зміни клімату.

«Це був найтепліший жовтень за всю історію спостережень, на 0,85 °C вище середнього показника 1991-2020 років і на 0,40 °C вище попереднього найтеплішого жовтня», — додали у ВМО.

Глобальна середня температура в 2023 році є найвищою за всю історію спостережень, на 1,43°C вище середнього значення за 1850-1900 роки до індустріального періоду та на 0,10°C вище за попередній рекорд, що фіксували у 2016 році.

Середня температура поверхні моря в жовтні становила 20,79°C, що є найвищим показником за жовтень.

Також жовтень став шостим місяцем поспіль, коли площа антарктичного морського льоду залишалася на рекордно низькому рівні для пори року з місячним значенням на 11% нижче середнього.

Також у жовтні 2023 року кількість опадів була вище середнього рівня на більшій частині Європи: шторм «Бабет» обрушився на північ Європи, а шторм «Алін» вразив Португалію та Іспанію, принісши сильні опади та повені.

Нагадаємо, що цьогоріч у Миколаєві неодноразово фіксували температурні рекорди. Зокрема, у січні та у серпні.