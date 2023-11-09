Субантарктичні пінгвіни на острові, де розташована дослідницька станція «Академік Вернадський», знесли перші у цьому сезоні яйця — 11 штук. Українські полярники кажуть: це тільки початок.

Національний антарктичний науковий центр повідомив, що зараз поруч зі станцією мешкає 5,5 тисяч пінгвінів і є декілька сотень гнізд. Пара птахів здебільшого має два яйця, рідше три. За розміром вони нагадують гусячі.

Зазначається, що колонія субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез наразі входить у трійку найбільших у цьому районі (Аргентинських островів — півострова Київ).

«За останні 5 років її чисельність зросла у понад два рази. А цьогоріч наш острів став першим, де наприкінці вересня субантарктичні пінгвіни почали будувати гнізда та займати минулорічні, що відтанули від снігу. Тому й не дивно, що перше яйце зʼявилося саме в нас, першого листопада», — зазначив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко.

За словами біолога, наразі складно прогнозувати успішність гніздування цього сезону, адже на цей процес впливає багато факторів. Зокрема:

доступ дорослих пінгвінів до моря та можливість вчасно живитися крилем;

кількість снігу, який може ускладнити пінгвінам висиджування яєць;

хижаки, які полюють за яйцями пінгвінів, насамперед поморники (вони теж повертаються у цей район антарктичною весною, перших таких птахів біологи вже зареєстрували за 20 кілометрів від станції).

В Українській антарктичній експедиції прогнозують, що перші пінгвінята зʼявляться біля станції вже на початку грудня.

«А потім їх тут будуть сотні», — кажуть науковці.

Нагадаємо, що антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції «Академік Вернадський». Там беребуває майже 200 пінгвінів, які масово повертаються на шлюбний сезон.