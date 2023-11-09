Субантарктичні пінгвіни на острові, де розташована дослідницька станція «Академік Вернадський», знесли перші у цьому сезоні яйця — 11 штук. Українські полярники кажуть: це тільки початок.
Національний антарктичний науковий центр повідомив, що зараз поруч зі станцією мешкає 5,5 тисяч пінгвінів і є декілька сотень гнізд. Пара птахів здебільшого має два яйця, рідше три. За розміром вони нагадують гусячі.
Зазначається, що колонія субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез наразі входить у трійку найбільших у цьому районі (Аргентинських островів — півострова Київ).
«За останні 5 років її чисельність зросла у понад два рази. А цьогоріч наш острів став першим, де наприкінці вересня субантарктичні пінгвіни почали будувати гнізда та займати минулорічні, що відтанули від снігу. Тому й не дивно, що перше яйце зʼявилося саме в нас, першого листопада», — зазначив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко.
За словами біолога, наразі складно прогнозувати успішність гніздування цього сезону, адже на цей процес впливає багато факторів. Зокрема:
В Українській антарктичній експедиції прогнозують, що перші пінгвінята зʼявляться біля станції вже на початку грудня.
«А потім їх тут будуть сотні», — кажуть науковці.
Нагадаємо, що антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції «Академік Вернадський». Там беребуває майже 200 пінгвінів, які масово повертаються на шлюбний сезон.
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Субантарктичні пінгвіни на острові, де розташована дослідницька станція «Академік Вернадський», знесли перші у цьому сезоні яйця — 11 штук. Українські полярники кажуть: це тільки початок.
Національний антарктичний науковий центр повідомив, що зараз поруч зі станцією мешкає 5,5 тисяч пінгвінів і є декілька сотень гнізд. Пара птахів здебільшого має два яйця, рідше три. За розміром вони нагадують гусячі.
Зазначається, що колонія субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез наразі входить у трійку найбільших у цьому районі (Аргентинських островів — півострова Київ).
«За останні 5 років її чисельність зросла у понад два рази. А цьогоріч наш острів став першим, де наприкінці вересня субантарктичні пінгвіни почали будувати гнізда та займати минулорічні, що відтанули від снігу. Тому й не дивно, що перше яйце зʼявилося саме в нас, першого листопада», — зазначив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко.
За словами біолога, наразі складно прогнозувати успішність гніздування цього сезону, адже на цей процес впливає багато факторів. Зокрема:
В Українській антарктичній експедиції прогнозують, що перші пінгвінята зʼявляться біля станції вже на початку грудня.
«А потім їх тут будуть сотні», — кажуть науковці.
Нагадаємо, що антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції «Академік Вернадський». Там беребуває майже 200 пінгвінів, які масово повертаються на шлюбний сезон.