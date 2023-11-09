У вівторок, 7 листопада, в Києві відбулася міжнародна конференція «Реформа децентралізації: презентація проєкту Дорожньої карти реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», де перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик представляв УАРОР.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облради.

Основна тема — як необхідно реформувати нашу систему згідно європейських стандартів. Значну увагу звернули саме на ситуацію в прифронтових регіонах: які є виклики та потреби, як можна їх вирішити на місцевому та державному рівні тощо.

«Як ми знаємо, однією з умов вступу України до ЄС є реформа з децентралізації та розвиток місцевого самоврядування. І зараз ми розвиваємо нашу співпрацю з європейськими колегами для отримання досвіду країн Європи, де робота місцевого самоврядування є зразковою. Ключова задача для ефективної відбудови — це насичення місцевих бюджетів ресурсами. Зараз це стратегічна допомога, бо ми розуміємо, що відбудова житла та соціальної інфраструктури, робота з донорами — це завдання і центральної і місцевої влади», — пояснив Антон Табунщик.

Проте, за його словами, є громади, де є проблема із кадрами, що сповільнює цю роботу. Зокрема, на прикладі Миколаївщини, це прифронтові громади, звідки евакуювалася більшість довоєнного населення. Є випадки, де виїхали і спеціалісти, і в сільрадах немає людей, які б могли займатися налагодженням міжнародної співпраці. Табунщик також звернув увагу на демографічну ситуацію. Запропонував обʼєднати зусилля урядових і неурядових організацій для напрацювання невідкладного плану заходів з вирішення цього питання.

«Презентована сьогодні дорожня карта має на меті створити в майбутньому сприятливі умови для розвитку та привабливості громад. На місцях повинні вміти створювати проєкти та втілювати їх у життя, працювати з міжнародними партнерами і залучати людей. Також звернув увагу на ролі обласних та районних рад в реформуванні», — додав він.

Пресреліз