У Миколаївському зоопарку черговий ювілей. Своє 55-річчя відсвяткувала шимпанзе (Pan troglodytes) на ім’я Амбі.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради.
Приїхала іменинниця до Миколаєва з Нідерландів у 2004 році.
Як зазначають співробітники закладу, Амбі — засновниця родини шимпанзе в нашому зоопарку. Разом з нею мешкає її донька Аліті та троє онуків: Чіліна, Раміна та Шерман.
«Наша бабця має спокійний, врівноважений характер, гарний апетит та добрий настрій», — кажуть в зоопарку.
Амбі — любителька солоденького, тому їй до смаку банани, фініки та інжир.
Впізнати її можна за характерною позою — вона підтримує голову рукою.
Привітати іменинницю можна особисто, завітавши до зоопарку. Побачити Амбі разом з її родиною можна у зимовому приміщенні відділу «Примати».
Раніше повідомлялося, що у Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому, яке вижило після загибелі матері.
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У Миколаївському зоопарку черговий ювілей. Своє 55-річчя відсвяткувала шимпанзе (Pan troglodytes) на ім’я Амбі.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради.
Приїхала іменинниця до Миколаєва з Нідерландів у 2004 році.
Як зазначають співробітники закладу, Амбі — засновниця родини шимпанзе в нашому зоопарку. Разом з нею мешкає її донька Аліті та троє онуків: Чіліна, Раміна та Шерман.
«Наша бабця має спокійний, врівноважений характер, гарний апетит та добрий настрій», — кажуть в зоопарку.
Амбі — любителька солоденького, тому їй до смаку банани, фініки та інжир.
Впізнати її можна за характерною позою — вона підтримує голову рукою.
Привітати іменинницю можна особисто, завітавши до зоопарку. Побачити Амбі разом з її родиною можна у зимовому приміщенні відділу «Примати».
Раніше повідомлялося, що у Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому, яке вижило після загибелі матері.