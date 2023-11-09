У Миколаївському зоопарку черговий ювілей. Своє 55-річчя відсвяткувала шимпанзе (Pan troglodytes) на ім’я Амбі.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради.

Приїхала іменинниця до Миколаєва з Нідерландів у 2004 році.

Як зазначають співробітники закладу, Амбі — засновниця родини шимпанзе в нашому зоопарку. Разом з нею мешкає її донька Аліті та троє онуків: Чіліна, Раміна та Шерман.

«Наша бабця має спокійний, врівноважений характер, гарний апетит та добрий настрій», — кажуть в зоопарку.

Амбі — любителька солоденького, тому їй до смаку банани, фініки та інжир.

Впізнати її можна за характерною позою — вона підтримує голову рукою.

Привітати іменинницю можна особисто, завітавши до зоопарку. Побачити Амбі разом з її родиною можна у зимовому приміщенні відділу «Примати».

Раніше повідомлялося, що у Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому, яке вижило після загибелі матері.