Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито атаку українських безпілотників на маслоробний комбінат в місті Суджа.

Про це написало прокремлівське видання «РИА Новости»

Сьогодні, 9 листопада, влада російської Курської області заявила про атаку за допомогою безпілотника маслоробного комбінату.

Окупанти заявляють про нібито три скинуті касетні боєприпаси. Постраждалих немає. Губернатор заявив, що після нібито атаки на маслоробний комбінат у Суджі Курської області є пошкодження на підприємстві.

Нагадаємо, що українські військові 24 вересня уразили в російському Курську будівлю Федеральної служби безпеки РФ.