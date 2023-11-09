Станом на 9 жовтня ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області стабілізується.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«У лікарнях залишається 45 хворих. 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали», — заявили у відомстві.

У Вінницькій області також триває безоплатна екстрена вакцинація контактних осіб — рідних та близьких, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом гепатит А контактували, проживають разом чи ділять спільний побут.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці та області зареєстрували спалах гепатиту А, влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.

Також на початку листопада у Івано-Франківську виявили гепатит А, в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають вже семеро людей. Раніше спалах хвороби зафіксували на Вінниччині.

7 листопада на Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.

8 листопада у місті Зборів на Тернопільщині одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений випадок гепатиту А у працівниці харчоблока.