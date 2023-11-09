Екологи повідомляють, що на Снігурівщині річка Інгулець повертається до стану, який був до підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Фахівці у четвер, 2 листопада, відібрали чергові проби води з Інгульця в межах Снігурівської громади. Зазначається, що були зафіксовані відхилення по деяким показникам, однак стан річки покращився.

«На сьогодні проведені лабораторні дослідження, за результатами яких встановлено перевищення гранично-допустиму концентрації по хлоридам, нітритам, завислим речовинам. Тобто стан води у річці Інгулець повертається до стану, який фіксувався до підриву Каховської ГЕС», — зазначають екологи.

Нагадаємо, що 2 листопада фахівці взяли третій забір води також у свердловині Снігурівської громади.

Як відомо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.

Одразу після катастрофи 13 червня екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Наступна екологічна місія відбулася в липні.

Цього разу проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою.

Також повідомлялося, що Уряд планує виділити додаткові кошти на розчищення русла річки Інгулець, щоб налагодити стабільне водопостачання у Миколаєві.