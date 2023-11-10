Американські актори заявили про припинення забастовки після підписання угоди з Альянсом продюсерів кіно і телебачення США (AMPTP), страйк, який тривав з липня, офіційно завершено.

Про це йдеться у заяві Федерації акторів телебачення та радіо (SAG-AFTRA).

«Ми з радістю та гордістю повідомляємо, що Комітет з переговорів у сфері телебачення та театру одноголосно проголосував за укладення попередньої угоди з AMPTP. Наш страйк офіційно призупинено, а всі місця проведення пікетів закрито», — йдеться у заяві.

За словами Федерації, у рамках домовленості на суму понад 1 мільярд доларів вдалось досягти «надзвичайної угоди», яка передбачає підвищення мінімальної компенсації, «безпрецедентні» положення про згоду та компенсацію, які захистять членів профспілки від ризиків від штучного інтелекту, а також вперше встановлює бонус за участь у стримінгових проєктах.

«Наші пенсійні та медичні ліміти були суттєво підвищені. Ми уклали контракт, який дозволить членам SAG-AFTRA з усіх категорій побудувати стійку кар’єру», — додали в профспілці.

Нагадаємо, Гільдія сценаристів Америки (WGA) оголосила, що припиняє страйк, що тривав пʼять місяців. Із 27 вересня члени професійного обʼєднання можуть поновити роботу.