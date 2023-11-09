Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський написав, що захисники знищили ворожий новітній ЗРК С-300В4.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами знищено новітній російський ЗРК С-300В4.

Також він повідомив, що загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 23 авіаудари, провів 44 бойових зіткнення та здійснив 888 артобстрілів.

«Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області», — написав Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1241 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 542 особи.

«Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 засоби ППО, зокрема — ЗРК С-300В4, 26 БпЛА, 3 автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та 1 інший важливий об’єкт», — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, розвідники ГУР у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 «Подлет».