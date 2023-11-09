Народні депутати проголосували за зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок у період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть включатись лише:

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, які відповідають одному із визначених законом критеріїв;

інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв.

Крім того, законопроєкт залишає ряд випадків, коли податкові перевірки не проводитимуться та встановлює певні особливості відбору платників податків для проведення планових перевірок.

Із 1 грудня 2023 року діятиме мораторій на:

проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп – до 1 грудня 2024 року;

проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних виключень);

проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій (крім певних виключень).

Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення.

Метою законопроєкту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.

Раніше повідомлялося, що приватні компанії всіх видів підприємницької діяльності, зокрема у Facebook та Instagram, зобов’язані реєструвати свою діяльність.