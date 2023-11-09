Народні депутати проголосували за зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок у період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть включатись лише:
Крім того, законопроєкт залишає ряд випадків, коли податкові перевірки не проводитимуться та встановлює певні особливості відбору платників податків для проведення планових перевірок.
Із 1 грудня 2023 року діятиме мораторій на:
Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення.
Метою законопроєкту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.
Раніше повідомлялося, що приватні компанії всіх видів підприємницької діяльності, зокрема у Facebook та Instagram, зобов’язані реєструвати свою діяльність.
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Народні депутати проголосували за зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок у період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть включатись лише:
Крім того, законопроєкт залишає ряд випадків, коли податкові перевірки не проводитимуться та встановлює певні особливості відбору платників податків для проведення планових перевірок.
Із 1 грудня 2023 року діятиме мораторій на:
Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення.
Метою законопроєкту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.
Раніше повідомлялося, що приватні компанії всіх видів підприємницької діяльності, зокрема у Facebook та Instagram, зобов’язані реєструвати свою діяльність.