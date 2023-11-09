Щонайменше 25 українських журналістів знаходяться у російському полоні. Серед них кримсько-татарські громадянські журналісти і затримані на тимчасово окупованих територіях.

Про це під час пресконференції заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає «Укрінформ».

«Щонайменше 25 журналістів знаходяться в полоні. Ми називаємо полоном і утримання у місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів. Наприклад, утримання в неволі Владислава Єсипенка, Ірини Данилович, яких несправедливо затримала окупаційна російська влада в Криму і їх утримує в тюрмах», — сказав Сергій Томіленко.

Також в полоні знаходяться і журналісти, яких затримали на тимчасово окупованих з часу початку повномасштабного вторгнення територій України.

Зокрема із останніх працівників медіа, яких затримали окупанти, Вікторія Рощина, яка поїхала виконувати професійний обов'язок на тимчасово окуповану територію і з нею зник зв'язок кілька місяців тому.

Крім того, росіяни утримують в полоні Ірину Левченко, яка висвітлювала події у Мелітополі, Запоріжжі.

Також Томіленко згадав Дмитра Хилюка — журналіста інформаційного агентства «УНІАН», якого окупанти забрали в полон під час спроби окупації Києва і Київщини, наразі він знаходиться в одній з в'язниць Росії.

Нагадаємо, що телеоператор миколаївської філії «Суспільного мовлення» та військовий Василь Філімон досі перебуває у списку полонених.

Як повідомлялося, 15 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області Василь Філімон потрапив у полон до військових окупаційних сил РФ.

Нагадаємо, в Одесі 22 жовтня родичі військовополонених з гарнізону «Маріуполь» вийшли на мітинг через відсутність обмінів протягом чотирьох місяців.