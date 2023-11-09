Міністерство юстиції подало позов до суду, щоб заборонити та розпустити псевдорелігійну організацію «АллатРа», яка розповсюджує серед українців теорії змов та псевдонаукові наративи.

Відповідне провадження відкрила Київська окружна прокуратура адміністративного суду, з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Позивачем у справі виступає Міністерство юстиції України. Вон просить суд заборонити та примусово розпустити (ліквідувати) «АллатРу».

Суд ухвалив відкрити провадження в адміністративній справі. Справа розглядатиметься за правилами спрощеного провадження без повідомлення сторін. Відповідач може протягом 15 днів подати до суду заперечення.

Як раніше повідомлялось, правоохоронці викрили міжнародну злочинну організацію «АллатРа». На території Україні нейтралізували понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб РФ. Виявилося, що під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію Росії та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом Москви.