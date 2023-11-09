Російські окупаційні війська готуються до ще більшої атаки на Авдіївку, проте зараз погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку.
Про це заявив глава МВА Віталій Барабаш в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ. Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть», — зазначив він.
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що Сили оборони міцно тримають лінію оборони біля Авдіївки.
«Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає», — додав Віталій Барабаш.
Раніше повідомлялось, що згідно з оцінками Міністерства оборони Великої Британії, за останні три тижні під час штурму міста Авдіївка в Донецькій області російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки.
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Російські окупаційні війська готуються до ще більшої атаки на Авдіївку, проте зараз погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку.
Про це заявив глава МВА Віталій Барабаш в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ. Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть», — зазначив він.
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що Сили оборони міцно тримають лінію оборони біля Авдіївки.
«Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає», — додав Віталій Барабаш.
Раніше повідомлялось, що згідно з оцінками Міністерства оборони Великої Британії, за останні три тижні під час штурму міста Авдіївка в Донецькій області російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки.