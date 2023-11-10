У селищі Чорноморське в окупованому Криму було уражено два російських швидкісних десантних катери.

За інформацією «Суспільного», спецоперацію провело Головне управління розвідки Міноборони.

Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», у Чорноморському рятувальники розбирають завали казарми, по якій був приліт.

«І водолази почали роботу в морі. Схоже катери таки теж попали під удар», — йдеться й повідомленні.

У Міноборони Росії заявили про збиття двох безпілотників над Кримом.

Нагадаємо, на початку жовтня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України десантувались на території Кримського півострова та вдарили по російських окупантах.