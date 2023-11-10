Хірурги в Нью-Йорку виконали першу в історії трансплантацію цілого ока людині.

Лікарі вважають це проривом, хоча пацієнт не відновив зір, повідомляє Reuters.

За шість місяців після операції, виконаної під час часткової трансплантації обличчя, пересаджене око показало важливі ознаки здоров’я, включаючи добре функціонуючі кровоносні судини та багатообіцяючу сітківку, зазначила хірургічна група NYU Langone Health.

— Простий факт, що ми пересадили око, є величезним кроком вперед. Про це думали століттями, але це ніколи раніше не робили, — сказав доктор Едуардо Родрігес, який очолював команду.

До цього часу лікарі могли трансплантувати лише рогівку, прозорий передній шар ока.

Отримав око Аарон Джеймс, 46-річний військовий ветеран з Арканзасу, з яким стався нещасний випадок на роботі, що знищив ліву частину його обличчя, ніс, рот і ліве око.

Операція з трансплантації тривала 21 годину.

Спочатку лікарі просто планували включити очне яблуко в пересадку обличчя з косметичних міркувань, сказав Едуардо Родрігес під час інтерв’ю Zoom.

— Якби відбулося відновлення зору в якійсь формі, це було б чудово, але... мета полягала в тому, щоб ми виконали технічну операцію, — додав він.

За його словами, все, що відбувається надалі, буде відстежуватися.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні військовому вперше зробили пересадку лицьового нерва.