Герб Миколаєва

У Миколаєві готують правила, за якими буде проводитись конкурс на обрання нового герба міста.

Про це розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров в програмі на ТРК «МАРТ».

За його словами, професійні геральдисти допомагають створити правила конкурсу. Після його проведення міська рада обере переможця та затвердить новий герб і внесе зміни до статуту міста.

«Робота по новому гербу — це дуже складна робота і деякі міста вже пройшли цей процес. Ми співпрацюємо з геральдистами, є така офіційна організація, вони знають правила сучасної геральдики. Вони надали нам методичну допомогу. Разом з ними ми створюємо правила за якими буде оголошено конкурс. Конкурс буде оголошено на рівні міста, але участь зможуть приймати геральдисти, митці, або аматори не тільки з Миколаєва. Конкурс буде серйозним. Це буде офіційний конкурс і рішення ухвалюватиметься на рівні міської ради. Після того, як міська рада затвердить герб, будуть внесені зміни у статут міста, — розповів Юрій Любаров.

Як відомо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич озвучив ідею замінити герб міста. Для цього оголосили конкурс, у якому автор найкращого ескізу отримає 200 тисяч гривень. Ці кошти особисто виділять мер Олександр Сєнкевич, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Олександр Гайду.

Пізніше міський голова пояснив, чому виникла така ідея: «Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!».

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько підтримав ідею замінити герб міста. На його думку, новий герб буде більш сучасним та враховуватиме новітню історію Миколаєва.