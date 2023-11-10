У Миколаєві мешкають 12 людей, яким виповнилось 100 і більше років. Найстарший, Петро Тимофійович Моторний, нещодавно зустрів 104 день народження.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Петро Тимофійович народився 5 листопада 1919 року. Зростав на Черкащині, а до Миколаєва приїхав після закінчення школи.

Влаштувався на суднобудівний завод, пройшов трудовий шлях від зварювальника до начальника цеху. Стаж має чималенький — 51 рік.

«Представники міського Терцентру завітали до іменинника та передали найтепліші вітання від громади. Петро Тимофійович зустрів привітно, жартував та охоче спілкувався з гостями. У свій поважний вік має гарну пам’ять, навіть продекламував для відвідувачів уривок з «Енеїди» Івана Котляревського», — йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що всі довгожителі Миколаєва отримують щомісячну стипендію з бюджету громади.

Нагадаємо, влітку відзначив свій 101 день народження мешканець Миколаєва Георгій Дмитрієнко.