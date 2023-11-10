Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило, що завдяки проведеній вночі спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу «Серна» з екіпажем і бронетехнікою.

Відео опублікувало ГУР на фейсбук-сторінці.

«У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про катери проекту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82», — йдеться у повідомленні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що у селищі Чорноморське в окупованому Криму було уражено два російських швидкісних десантних катери.