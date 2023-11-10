Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень — «Антонівський міст».

Як повідомляє пресслужба НБУ, випуск монети присвячений річниці визволення Херсонщини від окупантів.

Вона перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії.

— Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на Перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України, — сказав голова НБУ Андрій Пишний.

За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета «Антонівський міст» ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Відмінність у тому, що її реверс — тематичний, він містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту.

«Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Антонівський міст» є обов’язковою до приймання за її номіналом всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій», — пояснюють в НБУ.

До кінця 2023 року Нацбанк планує викарбувати ще одну пам’ятну монету воєнної тематики. Вона буде присвячена Збройним силам України.

Раніше у Національному банку презентували нову пам’ятну моменту «Захисниці», присвячену українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.