Медики з лікарень у Секторі Гази кажуть, що їм доводиться оперувати постраждалих та робити ампутації без анестетиків.

За словами лікарів, знеболювальних критично не вистачає, повідомляє «УП. Життя» з посиланням на Reuters.

— Іноді ми даємо пораненим стерильну марлю (для прикусу), щоб зменшити біль. Ми знаємо, що біль, який відчувають наші пацієнти, є сильнішим, ніж хтось може собі уявити, тим більше, якщо це діти, — каже медсестра Хассанейн.

Мохаммад Абу Селмейя, директор лікарні Аль-Шіфа, каже, що коли в медзаклад одночасно доставили багато поранених, не було іншого виходу, як оперувати їх на підлозі, без належного знеболення.

Він пригадав події одразу після вибуху в арабській лікарні Аль-Ахлі 17 жовтня, коли, за його словами, близько 250 поранених прибули в Аль-Шіфу, де є лише 12 операційних.

— Якби ми чекали, щоб оперувати їх почергово в операційних, ми б втратили багатьох. Тому ми змушені ампутувати кінцівки і зашивати рани на підлозі і без знеболення, — говорить Абу Селмейя.

Видання також цитує директора госпіталя ​в Хан-Юнісі Мохаммада Закута, який розповідає, що на початку війни був період, коли запаси анестезії повністю вичерпалися, доки не дозволили проїзд вантажівкам з гуманітарною допомогою.

— Деякі процедури нам доводилося проводити без анестезії, включаючи кесарів розтин у жінок. Також ми були змушені оперувати серйозні опіки «на живо», — каже Мохаммад Закут.

Раніше повідомлялося, що у Секторі Гази спостерігається підвищений ризик поширення інфекцій через скупчення людей в укриттях і ускладнення доступу до чистої води та системи охорони здоров’я.