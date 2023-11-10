Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії він «провів» на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів.

Серед неї — танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки, повідомили в СБУ.

Ця бойова техніка входила до складу «передових» підрозділів окупаційних угруповань РФ, які отримали завдання штурмувати столицю нашої держави з північно-східного напрямку.

За час війни вищезгадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками.

При цьому сам російський агент після «супроводу» окупантів повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення регіону.

Так, за вказівкою російської спецслужби він збирав розвіддані про дислокацію та наявне озброєння Сил оборони на території області.

СБУ затримала колаборанта у серпні 2022 року. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Серед основних його завдань було забезпечення «навігації» військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожого агента винним у державній зраді та призначив йому 15 років тюрми.

Нагадаємо, під час тимчасової окупації села Вавилове Шевченківської територіальної громади Миколаївського району, 46-річний місцевий мешканець підтримував дії армії РФ та усіляко їм допомагав.