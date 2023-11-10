Депутат Миколаївської облради, очільник ТОВ СП «ПАЕК» Юрій Кормишкін до дня визволення Снігурівщини від російських окупантів подякував усім, хто боровся за мир для громади.

На своїй сторінці в Facebook він розповів, що коли потрапив додому після деокупації, був шокований масштабом руйнуванб

— Минув рік. Швидко летить час, коли ти не в окупації, коли нарешті можеш вільно говорити рідною мовою, не боятись, що посеред ночі хтось постукає в двері зі смертельним вироком, не забере рідню з хати та не знищить все вщент. 236 днів окупації тягнулись для кожного жителя Снігурівщини як вічність. Коли ми вперше приїхали додому, щоб подивитись на наші підприємства, провідати людей, оцінити масштаби роботи, яка на нас чекає по відновленню - ми були шоковані. Практично усе було знищено, поля заміновані, інфраструктура пошкоджена, — написав депутат.

Снігурівщина для Юрія Кормишишкіна має особливе значення, бо є його малою батьківщиною.

— Я там народився і виріс, працюю. Мені дуже боляче бачити її такою "скаліченою", але водночас неймовірно радісно бачити, що життя відновлюється і Снігурівщина, навколишні села продовжують тримати оборону, адже обстріли та небезпека не так і далеко. Від наших підприємств майже нічого не залишилось, техніку половину знищили, половину розібрали, те саме стосується і будівель. Певна частка полів так і залишається замінованою. Ціна Миру надзвичайно висока, і зараз я говорю не про гроші, не про завдані збитки, а про людські життя, — пише він.

Депутат каже, що наслідки окупації ще довго будуть проблемою в житті громади. Зокрема, через дуже щільне мінування територій.

— Частина мін зібрана, але скільки тої "смерті" ще зарито в землі. Скільки ще людей наражаються на небезпеку. Сьогодні мої слова вдячності усім людям, які повернули Снігурівщину, які боролись і продовжують боротьбу сьогодні, усім, хто долучається до розмінування та відбудови, усім, хто повертає мир на рідну землю, — заявив депутат.

Нагадаємо, 10 листопада 2022 року Збройні Сили України звільнили Снігурівку від російських окупантів. Про те, як місцеві жили під контролем РФ і чиїми силами громада була звільнена, читайте в статті «НикВести».