У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу ввечері пролунав гучний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Гучний вибух у поки що окупованому Мелітополі. Окупанти не догледіли вибухівку? Чекаємо на подробиці», — написав він.

Також він додав, що мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами «Рефма» та «Агат», які ворог перетворив на військові бази.

«В той же час після вибуху, який чуло все місто, Мелітополем на шаленій швидкості їздять авто силовиків», — проінформував згодом Іван Федоров.

Нагадаємо, що росіяни 3 листопада завдали удару по селищу Зарічне Запорізької області. Постраждали 11 людей.