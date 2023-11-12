На тимчасово окупованих українських територіях місцевих колаборантів відправляють у Сибір навчатися, замість них росіяни завозять своїх спеціалістів, які працювали в секторі державного та місцевого управління.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що нважаючи на те, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління, їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ. Ті ж колаборанти, які зголосилися працювати у загарбницьких псевдоадміністраціях, здебільшого не мають відповідної освіти або займали найнижчі посади в цьому секторі.

Саме тому російські куратори колаборантів із тимчасово захопленої території Донецької області організували їм навчання у Сибіру. Навчатимуть управлінців у Красноярському краї Росії, а саме — в Інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.

«Це звична для РФ практика ще з СРСР — відправляти на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти. Таким чином Кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими «спеціалістами», а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції», —підкреслили у нацспротиві.

Нагадаємо, на тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки Росії нібито для безоплатної допомоги.