Через російські пабліки розганяється новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні. Замаскувати свій фейк росіяни спробували під закордонні «першоджерела».

Подробиці повідомляє проєкт InfoLight.UA.

Новий фейк про нібито підготовку в Україні «державного перевороту» російські Telegram-канали почали розганяти 10 листопада. У повідомленнях, що ширилися пабліками, зокрема, так званої новоросійської спрямованості, зазначалося, що на чолі «перевороту» стоятимуть Валерій Залужний та Кирило Буданов, які, за версією пропагандистів РФ, вступили у змову.

Так, повідомляє проєкт, першоджерелом «сенсації» вказується китайський сайт sina.com.cn. Однак знайти власне «новину» на цьому сайті InfoLight.UA не вдалося.

«Попри всі наші намагання, ми не знайшли цієї інформації на сайтах, скриншоти яких поширюють вороги. Проте в нашій команді немає людей, що вільно володіють китайською, тому невелику ймовірність того, що така інформація була опублікована, ми залишаємо. Хоча все схоже на банальну редактуру коду сторінки», — зазначено у повідомленні.

Іншим «джерелом» став сайт Asia Times, який щомісяця відвідують до 2 мільйонів користувачів, переважно із США. Там «новина» є. Однак вона з головою викриває творців та вигодонабувачів «сенсації».

Зокрема, у згаданій публікації зазначено: «Зростає консенсус щодо того, що Захід (маються на увазі Сполучені Штати за допомогою Великої Британії) хоче замінити президента України Володимира Зеленського. Мій друг і колега Ларрі Джонсон вважає, що ЦРУ та МІ-6 у Великій Британії вже готують ґрунт. Або Зеленський буде змушений оголосити президентські вибори, призначені на березень наступного року, а потім його замінять, або, якщо він чинитиме опір, його все одно замінять у ході заворушень у стилі Майдану».

При цьому на словах «Ларі Джонсон вважає» додано гіперпосилання, при натисканні якого читач переходить на ресурс, де «Ларі Джонсон», якого презентують як «відставного офіцера ЦРУ», нібито висловив свою позицію: це сайт ІА «Спутнік», яка входить до контрольованої Кремлем медіагрупи «Россия сегодня».

«Отже, як висновок: скориставшись з внутрішньоукраїнської ситуації та «розігрівання» теми відставки Валерія Залужного та його нібито конфлікту з президентом Володимиром Зеленським, ворог майже одразу, хоч і «на колінці», створив черговий фейк, який має на меті внести розкол в українське суспільство та Сили оборони України. Важливо уважно до цього ставитися та не поширювати неперевірену інформацію. А також до завершення війни мінімізувати внутрішні політичні конфлікти», – резюмують журналісти.

Нагадаємо, влітку російські пропагандисти розповсюдили фейк про нібито «‎вбивство» начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.