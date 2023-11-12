Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко хоче, щоб головнокомандувач української армії Валерій Залужний балотувався на посаду президента України на майбутніх виборах.

Про своє бажання він заявив в інтервʼю з Яніною Соколовою.

На питання, чи займе він у разі президентства Валерія Залужного посаду головнокомандувача ЗСУ, Дмитро Марченко відповів, що краще піде до нього у команду.

— Ні, я б пішов з ним у команду. У Генеральному штабі дуже багато фахівців, які закінчували академію у напрямку керування військами. Я ж трохи не тим займався до війни, у мене було речове забезпечення та система харчування, —сказав генерал-майор.

Так, на його думку, в Генеральному штабі є більш досвічені претенденти на посаду головнокомандувача.

— Тобто те, що я згадав ті книжки по яких мене навчали в інституті та той досвід, який я отримав у 14 році, не робить з мене дуже хорошого спеціаліста як головнокомандувача або начальника Генштабу. Там є більш досвідчені офіцери та генерали і я не розумію, якби мене призначили, — заявив він.

На питання журналіста, чи хотів би Дмитро Марченко, щоб Валерій Залужний став президентом України, генерал сказав: «Дай Бог! Дуже хотів би».

Нагадаємо, що раніше генерал-майор Дмитро Марченко в інтервʼю «НикВести» заявив, що не збирається будувати політичну кар’єру та не асоціює себе з жодною політичною силою.

Як відомо, генерал-майор Дмитро Марченко влітку минулого року був призначений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на посаду організатора взаємодії між Миколаївською обласною військовою адміністрацією та партизанським рухом на півдні України.