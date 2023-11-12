Шотландські волонтери «Siobhans Trust» спільно з фондом «М.Р.І.Я» та миколаївською поліцією відвідали мешканців Мостівської територіальної громади у Вознесенському районі та організували для них благодійний захід.
Про це йдеться на сайті ГУ НП в Миколаївській області.
Декілька сотень піц під гаслом #MakePizzaNotWar приготували іноземні волонтери для громадян.
«Волонтери готують піцу просто неба, а подорожують так званим піцамобілем. Таким чином представники шотландського народу висловили свою повагу та цілковиту підтримку нашого народу. Посмакувати піцою з печі прийшли жителі майже всієї громади», — йдеться у повідомленні.
Поки страва готувалася, іноземні волонтери в якості аніматорів розважали присутніх танцями та жартами. А для тих, хто не зміг бути присутнім на заході поліцейський офіцер громади здійснив адресні доставки.
«Нам та людям у світі дійсно не все одно, весь світ з Україною. Так ми виражаємо підтримку та плануємо залишатися в Україні, доки триває війна, до перемоги, щоб розділити цю мить радості з українцями», — зазначають іноземні волонтери.
Нагадаємо, 20 серпня в центрі Миколаєва відбулася акція в рамках благодійної ініціативи «Годуємо Країну. Смак Українського Криму». Всіх охочих запрошували скуштувати кримськотатарський плов.
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Шотландські волонтери «Siobhans Trust» спільно з фондом «М.Р.І.Я» та миколаївською поліцією відвідали мешканців Мостівської територіальної громади у Вознесенському районі та організували для них благодійний захід.
Про це йдеться на сайті ГУ НП в Миколаївській області.
Декілька сотень піц під гаслом #MakePizzaNotWar приготували іноземні волонтери для громадян.
«Волонтери готують піцу просто неба, а подорожують так званим піцамобілем. Таким чином представники шотландського народу висловили свою повагу та цілковиту підтримку нашого народу. Посмакувати піцою з печі прийшли жителі майже всієї громади», — йдеться у повідомленні.
Поки страва готувалася, іноземні волонтери в якості аніматорів розважали присутніх танцями та жартами. А для тих, хто не зміг бути присутнім на заході поліцейський офіцер громади здійснив адресні доставки.
«Нам та людям у світі дійсно не все одно, весь світ з Україною. Так ми виражаємо підтримку та плануємо залишатися в Україні, доки триває війна, до перемоги, щоб розділити цю мить радості з українцями», — зазначають іноземні волонтери.
Нагадаємо, 20 серпня в центрі Миколаєва відбулася акція в рамках благодійної ініціативи «Годуємо Країну. Смак Українського Криму». Всіх охочих запрошували скуштувати кримськотатарський плов.