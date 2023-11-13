У листопаді припинить діяти японська урядова програма підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України до Японії за допомогою комерційних рейсів.
У листопаді припинить діяти японська урядова програма підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України до Японії за допомогою комерційних рейсів.
Про це пише NHK.
Зазначається, що Японія розпочала цю програму в квітні минулого року як надзвичайний захід після вторгнення Росії в Україну. Уряд один раз на тиждень забезпечує місця на комерційних рейсах з Польщі для евакуйованих з України та несе витрати замість них.
До цього часу програмою проїзду до Японії скористалися понад 270 людей. Японський уряд припиняє програму, оскільки в грудні відповідно до переглянутого імміграційного закону буде задіяна нова система.
Система зосереджена на допомозі людям оселитися в Японії. Люди, визнані такими, що мають право на участь у цій системі, отримають той самий статус резидента, що й ті, хто визнаний біженцями. Їм також буде дозволено отримувати уроки японської мови та підтримку у працевлаштуванні.
Ще одним чинником, що стоїть за припиненням підтримки проїзду, є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, останнім часом зменшилася приблизно до однієї людини на рейс.
Агентство імміграційних служб заявляє, що зосередиться на допомозі евакуйованим з України оселитися в Японії за новою системою.
Нагадаємо, уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.
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У листопаді припинить діяти японська урядова програма підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України до Японії за допомогою комерційних рейсів.
У листопаді припинить діяти японська урядова програма підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України до Японії за допомогою комерційних рейсів.
Про це пише NHK.
Зазначається, що Японія розпочала цю програму в квітні минулого року як надзвичайний захід після вторгнення Росії в Україну. Уряд один раз на тиждень забезпечує місця на комерційних рейсах з Польщі для евакуйованих з України та несе витрати замість них.
До цього часу програмою проїзду до Японії скористалися понад 270 людей. Японський уряд припиняє програму, оскільки в грудні відповідно до переглянутого імміграційного закону буде задіяна нова система.
Система зосереджена на допомозі людям оселитися в Японії. Люди, визнані такими, що мають право на участь у цій системі, отримають той самий статус резидента, що й ті, хто визнаний біженцями. Їм також буде дозволено отримувати уроки японської мови та підтримку у працевлаштуванні.
Ще одним чинником, що стоїть за припиненням підтримки проїзду, є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, останнім часом зменшилася приблизно до однієї людини на рейс.
Агентство імміграційних служб заявляє, що зосередиться на допомозі евакуйованим з України оселитися в Японії за новою системою.
Нагадаємо, уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.