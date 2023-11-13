Українські фігуристи у змаганнях з танців на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

Підопічні Галини Чурілової, Олександри Назарової та Максима Нікітіна показали перший результат і в ритм-танці, і в довільній програмі. Українці набрали в сумі 162.64 і на 11,6 балів випередили найближчих суперників угорців Люсі Генкок та Іліаяса Фураті.

Як зазначається, це вже друга «доросла» медаль нашого юніорського дуету у складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова в цьому сезоні. Раніше вони стали бронзовими призерами «Меморіалу Дениса Тена» у Казахстані.

Нагадаємо, українська шаблістка Ольга Харлан стала другою на етапі Кубка світу з фехтування, який пройшов в Алжирі. Це її перша медаль у сезоні.