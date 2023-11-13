Росіяни проводять облави на окупованому півдні України та використовують українців як живий щит.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, в окупованому Токмаку «проводять поквартирні обходи» та селяться в багатоповерхівках. У Бердянському районі окупанти також підселяються у будинки місцевих мешканців. Таким чином росіяни прикриваються мирними жителями як живим щитом.

Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію — заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.